Vinci: lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que la période de souscription à son opération d'augmentation de capital réservée aux salariés se déroulera, dans l'ensemble des pays concernés, de ce 26 mai jusqu'au 13 juin, à un prix fixé à 125,33 euros par action nouvelle à émettre.



Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions. Leur admission aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.



Elles seront bloquées trois ans à compter de la date de l'augmentation de capital. Sous cette réserve, ces actions, ordinaires, ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du 1er janvier 2025.





Valeurs associées VINCI 129,5500 EUR Euronext Paris +0,82%