Vinci : JP Morgan dégrade à Neutre

(AOF) - JP Morgan passe de Surpondérer à Neutre sur Vinci , avec un objectif de cours réduit de 142 à 133 euros. "Les négociations budgétaires françaises pour 2026 laissent présager des augmentations de la taxe sur les infrastructures qui sont désormais à l'ordre du jour. Nous abaissons donc la note de Vinci qui, malgré sa qualité indéniable, ne devrait pas surperformer dans ce contexte et en l'absence d'options susceptibles de changer la donne pour une entreprise de cette envergure", se justifie la banque américaine.

Points clés

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires multi-local :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,

-progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 57 %, et dans le carnet de commandes, à 71 %,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité ;

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions et par la participation au « great grid partnership » britannique 2030 de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international, et prises de commandes de31,9 Mds€ au 1 er semestre ;

- Situation financière maîtrisée à fin juin : 23,3 Mds€ de dette nette, au coût ramené à 3,5 % et à la maturité allongée à 5,6 %.

Défis

- Réduction de la disparité des marges, les concessions autoroutières apportant les 2/3 du bénéfice opérationnel ;

- Confirmation de la résistance au marasme persistant de la construction, reflétée par une hausse de la marge opérationnelle et le retour aux profits dans la promotion immobilière en France ;

- Après une avancée de 3,2 % du chiffre d’affaires et un repli de 3,4 % du bénéfice net (+ 10 % hors contribution fiscale exceptionnelle), objectifs 2025 inchangés :

- autoroutes : trafic en légère hausse,

- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,

- Energies : croissance de l’activité au taux de 2024 et maintien de la marge opérationnelle,

- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,

- VINCI Construction : stabilité des revenus et hausse de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 4,75 €.