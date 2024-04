Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: investissement dans NatPower SA information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Vinci annonce la finalisation d'un investissement d'une cinquantaine de millions d'euros dans NatPower SA, plateforme de développement d'énergie renouvelable créée en 2019, active principalement en Italie, en Grande Bretagne et aux États-Unis.



L'investissement englobe l'acquisition de 10% du capital de cette société, ainsi que la souscription d'obligations convertibles lui permettant d'accroître à terme sa participation, puis d'exercer éventuellement une option en permettant la prise de contrôle.



Par ailleurs, cette prise de participation s'accompagne d'un accord de développement conjoint de projets d'énergie renouvelable aux États-Unis. Dans ce cadre, sera créée une société commune, contrôlée par Vinci à travers sa filiale Cobra IS.





