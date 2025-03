Vinci: hausse du trafic autoroutier et aérien en février information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le trafic autoroutier a augmenté de 2 % en février, par rapport à la même période un an plus tôt, avec +3.1 % pour les véhicules légers et -3.1 % pour les poids lourds.



Au cours des deux premiers mois de l'année, le trafic autoroutier affiche une progression de 5.6%, avec +6.3% pour les véhicules légers et +2.4% pour les poids lourds.



De son côté, le trafic passagers de Vinci Airports a affiché une hausse de 4,2 % en février (vs fev. 2023) et de +6.7% au cours des deux premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.



Enfin, les mouvements commerciaux ont augmenté de 3.1 % pour Vinci Airports en février par rapport à la même période un an plus tôt.







Valeurs associées VINCI 119,4000 EUR Euronext Paris +0,97%