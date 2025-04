Vinci: hausse de 3,8% du CA à 16,3 MdsE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 16,3 milliards d'euros au 1er trimestre 2025, en croissance de 3,8 % (croissance organique de +1,2 % ; impacts des changements de périmètre de +2,5 % ; impact des variations de changement de +0,1 %).



A l'international , le chiffre d'affaires s'établit à 9,2 milliards d'euros, en croissance de 6,3 % à structure réelle et de 1,7 % à structure comparable. La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international s'élève à 56,4 % du total (contre 55,1 % au 1er trimestre 2024).



En France , le chiffre d'affaires ressort à 7,1 milliards d'euros, en hausse de l'ordre de 1 % à structure réelle et comparable.



Le Groupe maintient les indications pour 2025 présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2024 en février dernier.



Hors évènements exceptionnels, le groupe table pour 2025 sur une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France.





Valeurs associées VINCI 120,4000 EUR Euronext Paris +0,75%