Vinci : et maintenant, c'est l'atout défensif du dossier qui va prendre le relais

Stifel est acheteur du titre du groupe de BTP, de concessions et de services à l'énergie, pour les qualités intrinsèques de l'entreprise, qui offrent une protection contre le ralentissement. Il s'agit d'un atout maintenant que les marchés d'actions sont à des records.

On dit que «la meilleure défense, c'est l'attaque». Pour les analystes de Stifel, c'est parfois le contraire, en tout cas pour ce qui concerne Vinci. «La défense est, parfois, la meilleure forme d'attaque» titrait en ce début de semaine le broker américain, expliquant que les activités plus récurrentes du groupe de BTP, de concessions et de services à l'énergie constituent désormais un atout après les multiples records des grands indices boursiers. Vinci qui vient d'ailleurs tout juste d'inscrire un nouveau pic historique, à 120,62 euros lors de la séance du 27 mars. Stifel est à l'achat du titre, avec un objectif relevé de 128 à 133 euros, soit un potentiel de progression d'un peu plus de 13%.

«Vinci continue d'afficher une bonne dynamique bénéficiaire, bien qu'en ralentissement, et ses caractéristiques défensives font leur retour après la période post-Covid. Cela devrait être un élément positif pour le titre au cours de trimestres qui sont traditionnellement plus difficiles du point de vue de la saisonnalité et si les marchés deviennent moins favorables», explique l'analyste en charge de la valeur. Les atouts de l'entreprise sont ainsi,selon Stifel, sa forte exposition à l'Europe (maintenant progressivement préférée à l'Amérique du Nord) et la sensibilité de ses concessions aux taux d'intérêt, alors que le redressement du marché du logement ne constituera pas, pour le moment, un moteur. La France et l'Europe occidentale représentent quelque 73% du chiffre d'affaires du groupe.

Mieux que le marché sur mai-septembre

Pour cette année, le bureau de recherche table sur un résultat opérationnel de 8,8 milliards d'euros, contre 8,7 milliards pour le consensus, en croissance de 5% après la forte hausse de 22% enregistrée en 2023. Une progression qui sera principalement portée par la poursuite de l'amélioration des performances de Vinci Airports et par la demande structurelle de Vinci Energies. Les concessions autoroutières, qui constituent environ 38% du bénéfices opérationnel, vont, elles, redonner à Vinci le caractère défensif qui va maintenant être appréciable dans ce contexte haut de marché et dans un environnement qui va peut-être maintenant devenir plus cyclique.

Pour ce qui est de l'évolution de l'action, justement, pour les mois à venir, le cabinet souligne que le secteur a tendance à sous-performer chaque année de mai à septembre («-0,5% sur les 20 dernières années») mais que Vinci est, elle, en légère hausse sur la même période.

Nous sommes acheteurs de Vinci, notre valeur favorite dans le secteur, pour ce profil équilibré entre les concessions et la croissance dans les services. Nous visons un objectif de cours un peu plus élevé de 140 euros.