Vinci Energies: acquisition de Holtermann Regeltechnik

(CercleFinance.com) - Vinci Energies rapporte ce matin avoir fait l'acquisition de Holtermann Regeltechnik le 28 février dernier, élargissant ainsi son portefeuille dans l'automatisation des bâtiments.



Spécialisée dans les techniques de mesure, de commande et de régulation (MCR), la société a réalisé un CA de 8,4 ME en 2023 avec 67 salariés.



Cette acquisition intègre Holtermann Regeltechnik GmbH au domaine d'activité Building Solutions de VINCI Energies, et complète l'offre de solutions en technique du bâtiment déjà proposée par Dechow, Ludwig Hammer, Lagrange, Alfred Pieper et Stingl.



'La capacité d'innovation et l'expérience de Holtermann vont renforcer notre réseau et améliorer notre position sur le marché, mais également contribuer à encore mieux répondre aux défis du changement climatique, en exploitant toutes les potentialités d'économie d'énergie grâce aux techniques de MCR', a commenté Olaf Walter, directeur du domaine de la technique des bâtiments chez Vinci Energies Deutschland Building Solutions.







