Vinci : émission jusqu'à 400 millions d'obligations convertibles

Le produit net de l'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de Vinci et à l'achat des options.

(AOF) - Vinci a annoncé le lancement d'une offre d'un montant de 375 millions d'euros (pouvant être porté à 400 millions d'euros) d'obligations convertibles non dilutives d'une maturité de 5 ans, réglées en numéraire et d'une maturité de 5 ans à échéance le 18 février 2030 auprès d'investisseurs institutionnels. Parallèlement à l'émission des obligations, le groupe achètera des options d'achat réglées en numéraire sur les actions afin de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.

