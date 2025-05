Vinci: deux arrivées au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vinci fait part de l'arrivée de deux nouveaux membres dans son comité exécutif, à savoir Sabine Granger, directrice générale de Vinci Autoroutes, et Rémi Maumon de Longevialle, directeur général de Vinci Airports.



Sabine Granger est devenue directrice générale de Vinci Autoroutes en février dernier, après avoir dirigé les aéroports régionaux français de Vinci. Elle a effectué toute sa carrière au sein du groupe de BTP et de concessions.



Rémi Maumon de Longevialle est devenu directeur général de Vinci Airports en février, après en avoir été nommé directeur administratif et financier en 2018. Il avait rejoint Vinci en 2012 après un début de carrière chez PwC.





