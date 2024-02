Vinci : des résultats annuels robustes

(AOF) - Vinci a fait état de solides résultats au titre de son exercice 2023. Le géant du BTP et des concessions a dégagé un résultat net consolidé part du groupe de 4,7 milliards d’euros, en croissance de 10%. Son Ebitda s’élève à 12 milliards d’euros (17,4 % du chiffre d’affaires), en hausse de 17 % par rapport à 2022 (10,2 milliards d’euros, soit 16,6 % du chiffre d’affaires). Vinci Airports contribue pour moitié à cette hausse, conséquence du redressement du trafic aérien, de l’augmentation du revenu par passager, d’une bonne maîtrise des charges et de l’intégration d’OMA.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 68,8 milliards d'euros, en hausse de 11,6%. En France (43% du total), le chiffre d'affaires a atteint 29,6 milliards d'euros, en amélioration de 6%. A l'international (57% du total), le chiffre d'affaires s'établit à 39,2 milliards d'euros, en progression de 16%.

Le cash-flow libre atteint un niveau record de 6,6 milliards d'euros contre 5,4 milliards d'euros en 2022. Cette performance se situe très au-delà des attentes exprimées en début d'année 2023.

"Vinci a réalisé en 2023 une performance d'ensemble de très grande qualité. Le chiffre d'affaires et les résultats sont en forte croissance et atteignent de nouveaux records. La génération de cash-flow libre se situe à un niveau exceptionnel, dépassant largement les attentes, a commenté Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, cité dans un communiqué.

Avant d'apporter un bémol : "La dynamique de la quasi-totalité des métiers du groupe, tant en France qu'à l'international, a été très positive tout au long de l'année. Seule fait exception la promotion immobilière qui traverse une crise conjoncturelle sévère".

Le paiement d'un dividende de 4,50 euros

Le conseil d'administration a approuvé le paiement d'un dividende d'un montant de 4,50 euros par action, payable entièrement en numéraire.

Côté perspectives, le groupe envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais celle-ci devrait être d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats devraient également progresser.

Cette tendance s'entend avant prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant est estimé à environ 280 millions d'euros.

Malgré cet impact négatif, le résultat net en 2024 pourrait être proche du niveau atteint en 2023.

Points clés

Leader mondial du BTP né en 1898 et intervenant dans les concessions autoroutières et aéroportuaires ;

- Revenus de 61,7 Mds€, dont 55 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 47 %, l’énergie pour 36%, les concessions autoroutières et aéroportuaires pour 15% et l’immobilier;

- Modèle économique : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 9,9 % du capital et Qatari Holding avec 3,8 %), le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Xavier Huillard également directeur général ;

- Bilan désendetté, avec 19,7 Mds€ de disponibilités et un autofinancement libre record de 5,4 Mds€.

Enjeux

- Stratégie de croissance fondée sur 3 piliers :

- dans les concessions, extension de la maturité du portefeuille et croissance de l’aéroportuaire par croissance externe,

- dans le contracting, priorité à Vinci Energy via des acquisitions et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction,

- synergie des expertises concessions & contracting dans les projets d’infrastructures ;

- Stratégie d’innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche et focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable,

- partenariats avec Paris-Tech (Lab recherche & environnement), Fabrique de la Cité… ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2030 » visant la neutralité carbone en 2050 :

- objectif intermédiaire de réduction de 20 % de l’empreinte carbone en 2030 vs 2019 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière,

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement du 1er emprunt vert,

- participation au fonds mondial d’infrastructures d’hydrogène décarboné ;

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions,, notamment dans l’IT en Europe centrale ;

- Carnet de commandes de 57,3 Mds,, dont 68 % à l’international .

Défis

- Réduction de la disparité des marges entre concessions autoroutières (les 2/3 du bénéfice opérationnel) et construction ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine avec mise en service en 2023 du 1 er projet photovoltaïque et construction de projets de 1,4 GW d’énergie renouvelable ;

- Impact sur la rentabilité de la prise de participation de 30 % dans l’aéroport mexicain OMA ( 23 millions de passagers en 2022) ;

- Après une hausse de 25 % des facturations, objectifs 2023 d’une nouvelle hausse des revenus et d’un bénéfice opérationnel légèrement au-dessus du niveau de 2022 :

- autoroutes : trafic du même ordre que celui de 2022 ;

- aéroports : trafic passagers inférieur au niveau de 2019 et hausse durésultat opérationnel,

- VINCI Energies : nouvelle croissance d’activité et marge opérationnelle confortée,

- VINCI Construction : sélectivité des prises d’affaires, stabilisation de l’activité et nouvelle amélioration de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2022 de 4 € après acompte et programme d’actions.

En savoir plus sur le secteur BTP / Construction

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.