Vinci: contrat pour un réservoir de GNL aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Vinci Construction Grands Projets annonce avoir été retenu pour la conception et la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié de 180.000 m3 aux Pays-Bas. Les travaux, d'un montant de 160 millions d'euros, devraient se terminer d'ici le second semestre 2026.



Ce projet s'intègre dans le programme d'extension de la capacité de stockage et de regazéification du terminal GATE (Gas Access To Europe), situé sur le port de Rotterdam, en permettant la fourniture de quatre milliards de m3 de gaz supplémentaire par an.



Vinci Construction Grands Projets rappelle avoir déjà réalisé pour le même client, de 2007 à 2011, trois réservoirs de stockage de GNL de 180.000 m3 chacun dans le cadre d'un contrat en conception-construction.





