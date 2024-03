Vinci Construction sélectionné pour la rénovation de l'Hôtel-Dieu à Paris

(AOF) - L’AP-HP, qui regroupe les hôpitaux publics parisiens, annonce que le dialogue compétitif lancé en mai 2022 pour réaliser la restructuration de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP a abouti à un choix du jury, ce mardi 26 mars 2024, en faveur du groupement mené par DP.r (Vinci Construction). Il s'agira de transformer cet hôpital "tant au plan médico-universitaire qu’urbain", et à "l’ouvrir aux enjeux de la médecine de demain" en conciliant "la valorisation d’un patrimoine architectural et urbain d’ampleur" avec la mise en conformité du site et la pérennisation d’une activité hospitalière en son sein.

Le comité de sélection "a particulièrement apprécié la réponse apportée par le groupement aux besoins fonctionnels des équipes hospitalières", et notamment concernant "la fluidité des parcours et la modularité des espaces".

Le groupement réalisera la première opération majeure de transformation du site, qui consiste à "relocaliser l'ensemble des activités médicales et de recherche" coté quai de Corse et rue d'Arcole dans des locaux rénovés, en mettant en valeur le patrimoine architectural exceptionnel du site.

La seconde phase de restructuration du site validée en 2019, à l'issue d'une procédure ouverte associant l‘AP-HP et la Ville de Paris, pourra ensuite démarrer et sera conduite par le groupement Novaxia.

