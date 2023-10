Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: Cobra IS remporte trois contrats au Brésil information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:23









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir qu'à l'issue d'une enchère organisée par l'Agence nationale de l'énergie électrique du Brésil (ANEEL) portant sur environ 6000 km de nouvelles lignes de transmission électrique réparties en neuf lots, sa filiale CobraIS s'est vu attribuer trois lotsvia ses propres filiales brésiliennes.



Le premier lot porte sur une ligne de transmission électrique de 500 kV, d'une longueur de 349 km, et l'extension de deux sous-stations existantes dans l'État de Minas Gerais. Le montant d'investissement associé est de l'ordre de 150 millions d'euros.



Les deux autres lots, en conception-construction, sont évalué à un montant total d'environ 570 millions d'euros, pour le compte deCompanhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista(CTEEP).



L'un porte sur une longueur totale de 1092 km ainsi que trois nouvelles sous-stations dans les États de Minas Gerais et Bahiatandis que l'autre est d'une longueur de 507km, et comprend une nouvelle sous-station dans les États de Minas Gerais et Rio de Janeiro.



Vinci rappelle que Cobra IS a réalisé à ce jour plus de 32000 km de lignesélectriques au cours des vingt dernières années au Brésil.







