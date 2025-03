Vinci: clôture avec succès le réseau GSM-Rail information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Synerail, filiale de Vinci Concessions (70%) et de SFR (30%), et SNCF Réseau annoncent la réussite de leur partenariat pour le financement, la conception-construction, l'exploitation et la maintenance du réseau GSM-R, qui s'est achevé dans la nuit du 23 au 24 mars 2025.



Le GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) est un standard de communication sans fil basé sur la technologie GSM.



Développé pour le secteur ferroviaire, il permet d'améliorer les communications entre ses différents intervenants grâce à la transmission d'appels vocaux et d'échange de données.



Signé le 28 février 2010 pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, ce partenariat a permis, dès mars 2016, la couverture de 11 754 km du réseau ferroviaire français. Le réseau GSM-R s'étend aujourd'hui sur 16 683 km de voies, sur lesquelles transitent plus de 80% des circulations ferroviaires en France.



L'organisation mise en place par Synerail a permis d'intervenir à tout moment sur le réseau en moins d'1h30, grâce à 350 collaborateurs répartis dans 27 centres d'intervention.





