Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: chiffre d'affaires de 50,6 MdsE sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 18,3 milliards d'euros au 3e trimestre 2023, en croissance de 9 % à structure réelle (+8 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2022



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint 50,6 milliards d'euros, soit +12 % par rapport à 2022 (croissance organique : +10,4 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; variations de change : -0,9 %).



Les prises de commandes des branches énergie et construction s'élèvent à 47,8 milliards d'euros à fin septembre. Elles progressent de 16 % sur un an, dont +13 % au 3e trimestre 2023 par rapport au 3e trimestre 2022.



Le Groupe confirme qu'il envisage pour l'ensemble de l'exercice une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022 et un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers.



Le cash-flow libre du Groupe - prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l'aéroportuaire et dans les énergies renouvelables - devrait être d'au moins 4,5 milliards d'euros en 2023.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.51%