Vinci Airports affiche une hausse de 4,2% du trafic au T3 2025
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 17:52

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC AU 30 SEPTEMBRE 2025

* HAUSSE DE 4,2 % DU TRAFIC AU T3 2025 PAR RAPPORT AU T3 2024 ; +3,6 % EN SEPTEMBRE 2025

* 94 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS, EN AUGMENTATION DE +4,2 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Texte original

(Rédaction de Gdansk)

VINCI
120,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
