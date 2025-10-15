information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 17:52

Vinci Airports affiche une hausse de 4,2% du trafic au T3 2025

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC AU 30 SEPTEMBRE 2025

* HAUSSE DE 4,2 % DU TRAFIC AU T3 2025 PAR RAPPORT AU T3 2024 ; +3,6 % EN SEPTEMBRE 2025

* 94 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS, EN AUGMENTATION DE +4,2 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

(Rédaction de Gdansk)