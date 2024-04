Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition de Northwest Parkway finalisée information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vinci annonce la finalisation, par sa filiale Vinci Highways, de l'acquisition de NWP HoldCo, société concessionnaire de Northwest Parkway -section à péage de 14 km du périphérique de Denver (Colorado)- pour un prix d'environ 1,2 milliard de dollars.



Par cette première acquisition significative de Vinci Concessions aux Etats-Unis, il prend le contrôle d'une 'infrastructure de grande qualité avec une très longue durée résiduelle, un cadre réglementaire protecteur et un important potentiel de synergies opérationnelles'.



En 2023, Northwest Parkway a généré 7,2 millions de transactions, en hausse de 6% par rapport à 2022. Son chiffre d'affaires a progressé de 8% par an en moyenne depuis 2014, et son EBITDA a doublé au cours de la période.





