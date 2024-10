Vinci : acquisition de FM Conway Limited au Royaume-Uni

AOF - EN SAVOIR PLUS

En 2023, le groupe Vinci a réalisé au Royaume-Uni en 2023, au travers de ses trois branches d'activités (concessions, énergie et construction), un chiffre d'affaires total de près de 6 milliards d'euros et y emploie environ 13 000 collaborateurs.

(AOF) - Vinci annonce l’acquisition de FM Conway Limited au Royaume-Uni. Cette entreprise britannique de travaux publics réalise un chiffre d’affaires en 2024 d’environ 690 millions d’euros (580 millions de livres sterling), pour un effectif de 2 000 salariés. La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et est prévue début 2025. "L'intégration de FM Conway renforcera le positionnement de Vinci Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l'Angleterre", précise un communiqué de presse.

