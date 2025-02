Vinci aborde 2025 "avec sérénité" après un bénéfice net en hausse de 3,4% en 2024

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le géant français du BTP Vinci a enregistré un bénéfice net 2024 en hausse de 3,4% en 2024 à 4,8 milliards d'euros, dopé par ses activités aéroports et énergie, et table sur une "nouvelle hausse du chiffre d'affaires et des résultats" cette année.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 71 milliards d'euros.

"Vinci a réalisé en 2024 une performance de très haut niveau", s'est félicité son PDG Xavier Huillard, qui s'apprête à passer la main de la direction générale. "La progression du chiffre d’affaires s'est accompagnée d'une nouvelle amélioration des résultats en dépit de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises. Le cash-flow libre (flux de trésorerie disponible, ndlr) a quant à lui atteint un niveau record."

"Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le groupe dispose ainsi d'une bonne visibilité sur l'évolution de son activité et aborde l'année 2025 avec confiance et sérénité", a-t-il ajouté.

Pierre Anjolras assurera la direction générale de Vinci après la prochaine assemblée générale du groupe. Xavier Huillard restera président du conseil d'administration.

Le géant français a bénéficié de la poursuite du rebond du trafic aérien l'an dernier. Vinci Airports a ainsi vu son trafic annuel dépasser le niveau d'avant crise sanitaire et "affiche une hausse de sa contribution aux résultats" du groupe: 947 millions d'euros.

La performance économique de la branche énergie - Vinci Energies et Cobra IS (près de 40 % de l'activité totale du groupe) - "a été particulièrement tonique", souligne Vinci. "Elle profite de marchés très porteurs tirés notamment par la transition énergétique, la transformation numérique et les besoins croissants de mobilité durable".

"Au total, le carnet de commandes des branches énergie et construction atteint, en fin d'exercice, un nouveau plus haut", a souligné Xavier Huillard.

"Ces tendances de fond soutiennent également l’activité et les prises de commandes de Vinci Construction, dont la marge opérationnelle (...) a continué de s'améliorer en 2024", indique le groupe. Le chiffre d'affaires de cette branche ressort à 31,8 milliards d'euros et la marge opérationnelle à 4,1%.

En revanche, Vinci Immobilier essuie une perte de 57 millions d'euros et son chiffre d'affaires recule de 7,2% à 1,1 milliard. La hausse de l'activité au quatrième trimestre (+1,7%) a permis de limiter la baisse sur l’ensemble de l'année.

Enfin, Vinci Autoroutes a connu un trafic stable "malgré les actions de blocage subies au premier semestre" et la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance "a fortement pénalisé ses résultats", ressortis à 1,8 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 6,58 milliards.

"La présence de Vinci à l'international s'est encore renforcée en 2024", a souligné Xavier Huillard. "Le groupe y réalise désormais 58% de son chiffre d’affaires et la majorité de son résultat net" et "la part de l’international dans le carnet de commandes atteint 70%".

Le groupe a souligné que ses prévisions de résultats pour 2025 ne prenaient pas en compte l'"impact de l'alourdissement de la fiscalité en France".