Vinci: a finalisé l'acquisition de Peters Bros Construction

(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition de Peters Bros Construction, une entreprise de pavage fournissant des services de travaux routiers et des produits d'asphalte en Colombie-Britannique, au Canada.



L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 90 millions de dollars canadiens en 2024.



Peters Bros est présent principalement dans la région intérieure de la Colombie-Britannique, avec des projets réguliers dans les régions de Dawson Creek, Williams Lake, Merritt, Kelowna et Penticton.



Cette acquisition renforcera la présence de Vinci Construction dans l'Ouest canadien, où elle est déjà présente dans la région de Vancouver, en Alberta et en Saskatchewan.



'Dans un contexte de croissance démographique de 50 % prévue d'ici 2046, cette acquisition permettra de répondre aux besoins en infrastructures routières de la Colombie-Britannique' indique le groupe.





