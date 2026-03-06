 Aller au contenu principal
Vinay Prasad, chef des vaccins à la FDA, quittera ses fonctions en avril
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:21

Le Dr Vinay Prasad, chef de l'unité des vaccins et des produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), quittera l'agence à la fin du mois d'avril, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux.

M. Prasad, cancérologue et critique virulent des politiques américaines en matière de médicaments et de vaccins avant de rejoindre l'agence, a suscité la controverse à propos de plusieurs décisions réglementaires. Il a dirigé la division chargée d'approuver les vaccins et les produits biotechnologiques, et son mandat a été marqué par une série de litiges très médiatisés concernant l'examen des produits.

Il a été nommé directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA en mai de l'année dernière. Il a brièvement quitté ses fonctions en juillet, le ministère de la santé et des services sociaux affirmant qu'il ne voulait pas être une source de distraction, avant de reprendre ses fonctions un peu plus de deux semaines plus tard.

Au cours de son mandat, il a notamment pris des décisions controversées concernant Elevidys, la thérapie génique de Sarepta Therapeutics SRPT.O contre la dystrophie musculaire de Duchenne.

La FDA s'est embourbée dans un va-et-vient avec le fabricant de médicaments néerlandais UniQure au sujet de sa thérapie génique pour la maladie de Huntington.

L'autorité américaine de réglementation des médicaments a demandé une nouvelle étude pour étayer l'approbation de la thérapie génique de l'entreprise pour cette maladie cérébrale rare, mais l'entreprise et les défenseurs des patients ont fait valoir que l'étude demandée par les autorités de réglementation était trop longue et trop onéreuse pour les patients.

Le ministère de la santé et des services sociaux a accusé l'entreprise d'avoir induit le public en erreur sur ce que les régulateurs demandaient.

