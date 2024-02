VIN’FILBR’ALG®, la réponse 100% naturelle de Vinpai aux problèmes des additifs alimentaires

- Une étude de l’INSERM met en évidence les effets néfastes des additifs alimentaires sur la santé, ainsi que l’association de certains émulsifiants à un risque accru de cancers

- VIN’FIBR’ALG®, la gamme d’ingrédients 100% naturels de Vinpai se place en véritable alternative aux additifs alimentaires



Saint-Dolay - France, le 21 février 2024 – 17h45 CET – VINPAI (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), le spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, souligne son engagement dans la lutte contre les additifs alimentaires cancérigènes à travers sa gamme d’ingrédients fonctionnels et 100% naturels, VIN’FIBR’ALG®, au moment où une étude de l’INSERM publiée le 13 février 2024 évoque une possible corrélation entre certains additifs émulsifiants et un risque accru de cancers.



L'étude de l'INSERM, fondée sur les données de plus de 92 000 participants au projet NutriNet-Santé, met en exergue les dangers de certains additifs alimentaires émulsifiants et révèle notamment les liens potentiels entre la consommation de ces additifs et un risque accru de cancers, notamment du sein et de la prostate.



