Vimeo en hausse après l'annonce de suppressions d'emplois

3 septembre - ** Les actions de la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo VMEO.O augmentent de 1,7 % à 4,22 $ dans les échanges matinaux

** VMEO annonce qu'elle va réduire ses effectifs à temps plein d'un peu moins de 10 %

** La société comptait 1 102 employés à temps plein , dont 498 étaient basés en dehors des États-Unis, au 31 décembre (rapport annuel de la société)

** La réduction des effectifs sera pratiquement achevée d'ici la fin du quatrième trimestre - indique la société dans un document réglementaire

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~35% cette année