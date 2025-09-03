 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vimeo en hausse après l'annonce de suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo VMEO.O augmentent de 1,7 % à 4,22 $ dans les échanges matinaux

** VMEO annonce qu'elle va réduire ses effectifs à temps plein d'un peu moins de 10 %

** La société comptait 1 102 employés à temps plein , dont 498 étaient basés en dehors des États-Unis, au 31 décembre (rapport annuel de la société)

** La réduction des effectifs sera pratiquement achevée d'ici la fin du quatrième trimestre - indique la société dans un document réglementaire

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~35% cette année

