Vienne peut être souple sur le MES, refuse les "coronabonds"

BERLIN, 7 avril (Reuters) - L'Autriche est disposée à faire preuve de souplesse dans l'emploi qui pourra être fait du Mécanisme européen de stabilité (MES) pour soutenir ses partenaires européens mais elle reste opposée à la création de dette mutualisée, a déclaré mardi le ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel. "Il y a d'autres solutions, comme la Banque européenne d'investissement et d'autres choses et le fait est qu'il existe d'autres instruments qui n'ont pas été utilisés et ne je comprends pas ce débat (...)", a-t-il dit à la chaîne de télévision allemande ZDF. Gernot Blümel retrouvera ce mardi ses homologues européens pour un conseil des ministres des Finances au terme duquel ils devront s'accorder sur des mécanismes de soutien à l'économie européenne, quasiment à l'arrêt depuis l'instauration de mesures de confinement et qui s'achemine vers une récession sévère. (Madeline Chambers; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

