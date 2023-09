Viel et Compagnie : des résultats semestriels robustes

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Le contexte économique de taux d'intérêt élevé apporte des revenus récurrents et une bonne visibilité sur les exercices à venir de Bourse Direct et sur les résultats de l'année 2023, qui devraient être en ligne avec la performance du premier semestre 2023", précise un communiqué.

Sur son activité bourse en ligne, "le développement de la clientèle d'institutionnels et de son pôle Epargne sont au centre de la stratégie de Bourse Direct aujourd'hui".

(AOF) - La société d'investissement Viel et Compagnie a dévoilé ses résultats du premier semestre 2023 d'où ressortent notamment un résultat net part du groupe en hausse de 21,7%, à 50,9 millions d'euros et un résultat d'exploitation en amélioration de 46,1% à 94,9 millions d'euros. "Le niveau d’activité sur le premier semestre de l’année s’inscrit dans la continuité de l’exercice précédent toujours soutenu par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte d’inflation persistante", précise un communiqué.

