Viel & Cie: hausse de 22% du RNPG semestriel

(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 21,7% pour le premier semestre 2023, à 50,9 millions d'euros, et un résultat d'exploitation (y compris les sociétés associées) de 94,9 millions, en augmentation de 46,1%.



Le chiffre d'affaires des filiales opérationnelles s'est accru de 12,1% à 553,7 millions (+13,4% à cours de change constants) avec des hausses de 11,1% du pôle d'intermédiation financière Compagnie Financière Tradition et de 30,1% du pôle de bourse en ligne Bourse Direct.



'Le niveau d'activité sur le premier semestre de l'année s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent, toujours soutenu par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte d'inflation persistante', explique le groupe financier.





