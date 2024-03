Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viel & Cie: augmentation d'un tiers du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 33,4% à 98,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation (y compris sociétés associées) en progression de 25,8% à 172,1 millions.



La maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct a réalisé un chiffre d'affaires annuel de près de 1,08 milliard d'euros, en hausse de 8,9% à cours de change courants et de 12,1% à cours de change constants.



Il sera proposé à l'AG du 6 juin, un dividende de 40 centimes d'euro par action au titre de 2023, en croissance de 14,2%. Depuis le début de 2024, Viel revendique une activité en progression dans l'intermédiation professionnelle et soutenue dans la bourse en ligne.





Valeurs associées VIEL Euronext Paris +3.33%