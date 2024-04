Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viel & Cie: annulation de 1,82 million d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Viel & Cie indique que son conseil d'administration, en date du 27 mars dernier, a décidé l'annulation de 1.817.214 actions auto-détenues, ramenant le nombre d'actions total composant son capital à 67.392.691.



Au terme de cette réduction de capital, la maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct détient 4.304.753 actions, soit 6,4% de son capital social. Hors actions auto-détenues, le nombre d'actions en circulation est ainsi de 63.087.938.





Valeurs associées VIEL Euronext Paris +1.84%