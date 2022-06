Vidéoconférence et publication des résultats financiers de l’exercice 2021-2022, le 14 juin 2022

MedinCell tiendra une vidéoconférence à l’attention de ses actionnaires et de la communauté financière le mardi 14 juin 2022 pour présenter les résultats annuels 2021-2022 de l’exercice clos au 31 mars 2022 :



• 18h30 CEST – Présentation et questions-réponses en français

• 19h30 CEST – Présentation et questions-réponses en anglais

• Lien de connexion : https://www.medincell.com/fr/investisseurs/#events_





À propos de MedinCell

MedinCell est une société́ pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est- à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité́ de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 140 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.