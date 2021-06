Vidéoconférence et publication des résultats financiers de l'exercice 2020-2021, le 16 juin 2021

Medincell tiendra une vidéoconférence à l'attention de ses actionnaires et de la communauté financière le mercredi 16 juin 2021 pour présenter les résultats annuels 2020-2021 de l'exercice clos au 31 mars 2021 :

o 18h30 CEST - Présentation et questions-réponses en français

o 19h30 CEST - Présentation et questions-réponses en anglais

o Lien de connexion : https://invest.medincell.com/conference/



Une connexion internet sera nécessaire pour accéder à la conférence et poser des questions.



Modification de la date de l'Assemblée Générale 2021

L'Assemblée Générale annuelle de Medincell, initialement prévue le vendredi 10 septembre 2021, se tiendra le jeudi 9 septembre 2021 en physique*.



* sous réserve des dispositions en vigueur