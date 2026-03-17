Victory Capital bonifie son offre de 8,6 milliards de dollars pour Janus Henderson avec davantage de liquidités

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(Ajout de la réponse Janus au paragraphe 6) par Arasu Kannagi Basil

Victory Capital VCTR.O a révisé mardi son offre de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions pour le rival Janus Henderson JHG.N , intensifiant ainsi ses efforts pour faire échouer l'accord de privatisation du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

Cette proposition intervient quelques jours après que Janus a rejeté l'offre précédente de Victory de 8,6 milliards de dollars avec une composante en numéraire inférieure, en déclarant que l'offre comportait un risque de clôture et n'était pas supérieure à l'accord existant de 7,4 milliards de dollars entièrement en numéraire avec Trian.

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars intervient alors que le secteur se consolide, alimenté par le désir des conseils d'administration d'avoir une présence plus importante et mondiale afin d'attirer les capitaux des investisseurs.

Victory, qui a effectué plusieurs acquisitions ces dernières années, propose désormais 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus. Elle avait auparavant proposé 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

"Les 10 dollars supplémentaires en numéraire par action dans la proposition améliorée apportent une certitude significativement plus grande aux actionnaires de Janus Henderson", a déclaré Victory.

Janus a déclaré que son comité spécial évaluera la proposition révisée et que la société continue de recommander aux actionnaires de voter pour approuver l'opération menée par Trian lors de la réunion d'avril.

"Je serais surpris que Janus décide de refuser l'accord révisé de Victory Capital", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions de Victory.

"Victory dispose d'un manuel de fusions et d'acquisitions éprouvé pour des acquisitions de ce type, où les gestionnaires conservent une grande autonomie. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas chez Trian"

En décembre, Janus a accepté un rachat par Trian et General Catalyst, après cinq ans d'efforts de la part de Peltz, qui avait commencé par une campagne d'activisme.

Les actions de Janus ont augmenté de 2,4 % mardi, tandis que celles de Victory ont progressé de 1,6 %.

Trian et General Catalyst n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

VICTORY RÉPOND AUX INQUIÉTUDES DE JANUS Le directeur général de Victory, David Brown, a déclaré que la société n'était pas d'accord avec les risques associés à sa proposition, précédemment cités par le comité spécial de Janus.

La semaine dernière, Janus avait cité plusieurs facteurs, notamment l'incertitude quant à l'obtention du consentement requis de 75 % des clients de Janus et le risque d'attrition compte tenu des objectifs de synergie de l'offre.

Victory a déclaré qu'elle était convaincue d'atteindre le seuil de 75 %, compte tenu des résultats obtenus lors de ses récentes acquisitions. Elle a également réfuté les inquiétudes concernant la rétention des employés.

"Dans nos transactions précédentes, les pourcentages de consentement des clients à la clôture étaient supérieurs à 95 %. Nous avons également conservé des professionnels de l'investissement clés lors d'acquisitions antérieures", a déclaré Victory.