Victoria's Secret entame un examen de sa marque non essentielle, les actions chutent
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 mars - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N ont chuté de 15,8 % à 50,52 $, leur niveau le plus bas depuis décembre

** VSCO entreprend un examen stratégique de son service de stylisme vestimentaire non essentiel, DailyLook, afin de se concentrer davantage sur ses marques principales, Victoria's Secret et PINK

** La société continue d'évaluer les activités d'Adore Me et étudie les possibilités de les optimiser au sein du portefeuille plus large

** L'activité principale de Victoria's Secret semble reposer sur des bases relativement solides, mais les investisseurs réagissent aux ralentissements à court terme, y compris ses projets de vente de DailyLook et une charge de dépréciation liée à Adore Me - Zak Stambor, analyste chez eMarketer

** Si les pertes se maintiennent, l'action est en passe de connaître sa pire journée depuis avril 2025

** Les ventes annuelles devraient se situer entre 6,85 et 6,95 milliards de dollars, contre 6,80 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice net ajusté du 4ème trimestre sont supérieurs aux estimations, car les efforts de marketing stimulent la demande

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 11 % depuis le début de l'année

