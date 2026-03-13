Victoire pour Amazon : un tribunal luxembourgeois annule une amende record de 854 millions de dollars pour atteinte à la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Amazon AMZN.O a gagné vendredi son appel contre l'amende record de 746 millions d'euros (854,4 millions de dollars) imposée par l'autorité luxembourgeoise de régulation de la vie privée, après qu'un tribunal a estimé que l'organisme de surveillance n'avait pas correctement effectué son analyse et qu'il devait réévaluer l'affaire.

La Commission nationale de la protection des données du Luxembourg (CNPD) a sanctionné Amazon en 2021 pour ses pratiques de publicité comportementale en ligne, estimant que son traitement des données personnelles des utilisateurs enfreignait les règles de l'UE en matière de protection de la vie privée, connues sous le nom de règlement général sur la protection des données (RGPD) (GDPR).

L'année dernière, le même tribunal s'était rangé du côté de l'organisme de protection de la vie privée en confirmant l'amende, ce qui avait incité Amazon à faire appel de la décision.

Les juges ont déclaré qu'ils acceptaient l'argument du géant américain de la technologie selon lequel l'organisme de surveillance n'avait pas analysé si l'entreprise avait intentionnellement violé le GDPR ou si elle avait simplement fait preuve de négligence.

Ils ont déclaré que la CNPD n'avait pas non plus examiné d'autres options de sanction et qu'elle avait presque automatiquement infligé l'amende.

"L'analyse pertinente de l'autorité de contrôle devra être effectuée pour la première fois lors du renvoi", a déclaré le tribunal, annulant la décision de 2021 de l'autorité de régulation.

Amazon s'est félicité de l'arrêt du tribunal.

"Nous n'étions pas du tout d'accord avec la décision initiale et l'amende disproportionnée qui avait été prononcée dans cette affaire, c'est pourquoi nous avons fait appel", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un courriel.

La CNPD a déclaré qu'elle prenait note de la décision.

Elle a déclaré que son action "a permis de mettre les pratiques d'Amazon en pleine conformité avec les dispositions pertinentes de l'affaire concernant la publicité comportementale en ligne".

(1 $ = 0,8731 euro)