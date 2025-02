Vicat: RNPG en hausse de plus de 5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vicat publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 5,5% (+11,9% à périmètre et changes constants) à 273 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 5,9% à 783 millions (+10,1% en organique), soit une marge accrue de 1,4 point à 20,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe de matériaux de construction a baissé de 1,3% en données brutes à 3,88 milliards d'euros, mais a progressé de 2,3% en organique, avec une bonne performance des Etats-Unis et malgré un environnement difficile en Europe.



Après avoir versé un dividende en augmentation de 21% à deux euros par action au titre de 2023, le conseil d'administration proposera un dividende au même niveau à la prochaine AG, impliquant un rendement de près de 5%.



Pour 2025, Vicat se fixe pour objectifs une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et change constants, une croissance de l'EBITDA 'low single digit', ainsi qu'un levier financier (dette nette/EBITDA) de 1,3 fois à fin 2025.





