Vicat : les signaux sont au vert

(AOF) - Vicat (+4,43% à 47,10 euros) s'adjuge la troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120 dans le sillage de sa solide publication annuelle. En 2024, le cimentier a dégagé un résultat net part du groupe de 273 millions d'euros, en hausse de 11,9%. L'Ebitda de 783 millions d'euros s'est amélioré de 10,1%, faisant ressortir une marge de 20,2% contre 18,8% un an plus tôt. La société a ainsi atteint l'objectif qu'il s'était fixé de retrouver le niveau de marge antérieur à la crise inflationniste de 2022-2023. Vicat a bénéficié de la chute de 21,5% des coûts de l'énergie.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 3,88 milliards d'euros, en repli de 1,3% mais en hausse de 2,3% en données comparables.

L'activité du groupe a été marquée par la bonne performance des Etats-Unis (+4,6%) et le redressement la zone Méditerranée (+29%) mais a été affectée par la poursuite du ralentissement du secteur résidentiel en Europe, en particulier en France (-4,4%), et par un contexte concurrentiel plus tendu en Inde.

Le cash-flow libre atteint un nouveau record à 373 millions d'euros (contre 295 millions en 2023).

Un dividende identique à celui de 2023

Au titre de l'exercice 2024, le conseil d'administration proposera un dividende de 2 euros à la prochaine assemblée générale, ressortant identique à celui de 2023. Au cours des 30 dernières années, l'entreprise précise n'avoir jamais baissé son dividende.

"Dans la continuité de ce que nous avions annoncé, le groupe formule 3 nouvelles priorités à horizon 2027 : maintenir un taux de marge d'Ebitda supérieure à 20% sur la période ; poursuivre le désendettement du groupe avec un ratio levier de moins de 1 à fin 2027 et accélérer l'exécution de la feuille de route climat et la promotion de solutions bas carbone", a déclaré le PDG, Guy Sidos.

L'année dernière, le cimentier a poursuivi son désendettement, affichant un leverage (Dette nette/Ebitda) de 1,58 contre 1,92 un an auparavant.

Cette année, Vicat anticipe une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et change constants, une progression de l'Ebitda "low single digit" et un levier financier de 1,3 à fin 2025.

Vicat publiera le 28 avril prochain (après bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3 ème cimentier mondial né en 1817 et présent dans 12 pays ;

- Ventes de 3,9 Mds€ réparties entre le ciment (56 %), le béton & granulats (34 %) et les autres produits & services ;

- Positions fortes en France, premier marché (31 % des ventes), devant les Etats-Unis (25 %), la Suisse & l’Italie (10 %), l’Asie (14 %), la Méditerranée (12 %) et l’Afrique de l’ouest (10 %) ;

-Modèle d’affaires :

- équilibre géographique des activités,

- implantation verticale des sites et performance des outils de productions,

- gestion du patrimoine industriel « en bon père de famille » et continuité du contrôle familial ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice (61,6 % et 3/4 des droits de vote), Jacques Merceron-Vicat étant président d’honneur et Guy Sidos président directeur général du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- patrimoine industriel moderne et rentable (le plus rentable du secteur),

- priorité à l’autofinancement libre et à la baisse de l’endettement visant un effet de levier de 1,3 fin 2025, après les lourds investissements industriels de la période 2019-2023 ;

- innovation au service de la transition énergétique avec utilisation exclusive des process et brevets créés en interne ;

- Stratégie environnementale axée sur la réduction de l’impact carbone :

- engagement de 800 M€ d’investissements pour le climat entre 2020 et 2030,

- propriété de 4,7 Mt de droits d’émission de CO2, valorisés à hauteur de 372 M€, d’où une flexibilité de financement des investissements dans la capture et réduction de CO2,

- déploiement de l’initiative « du bas carbone au zéro carbone » dans 2 sites industriels français et californien,

- ligne de crédit indexée sur des critères ESG,

- Croissance des réserves géologiques correspondant à plus de 100 ans de production ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 1,6 M€ à fin juin donnant effet de levier de 2 et une trésorerie de 523 M€.

Défis

- Retour de la marge opérationnelle aux niveaux de 2021, avant inflation sous-jacente persistante des coûts, énergétiques notamment, et impact négatif des parités euro/livres turque et égyptienne ;

- En France, impact négatif sur le chiffre d’affaires de la crise du marché immobilier résidentiel ;

- Retombées de la modernisation du fourneau au Sénégal ;

- Après une croissance de 4,8 % des ventes, tirées par les Etats-Unis et les pays émergents, et de 10,2 % du résultat net au 1 er semestre, objectifs 2024 d’une croissance des revenus et du bénéfice opérationnel, d’investissements de 325 M€ et d’un effet de levier de la dette de 1,3 ;

- Dividende 2023 de 2 €.