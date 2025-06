Vicat: annulation d'un financement public aux USA information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le titre Vicat chute mardi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce de l'annulation d'un financement public pour son projet californien de capture et stockage de CO2 par le Département américain de l'Energie (DoE).



Le groupe cimentier a indiqué que sa filiale américaine avait été informée par Washington de la résiliation de l'accord de financement du projet 'Lebec Net Zero', conclu en décembre dernier, une décision qui s'inscrit selon lui dans une mesure plus large du DoE portant sur la résiliation de 24 accords de subvention.



Ce changement intervient dans un contexte de recentrage budgétaire aux Etats-Unis, où l'administration Trump a entrepris une révision des soutiens aux technologies propres, notamment les crédits d'impôt pour les véhicules électriques et certains financements du DoE.



Le projet, qui prévoyait l'installation d'un système de capture, de transport et de stockage du CO2 sur le site de Lebec, en Californie, prévoyait de mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars.



Vicat précise que cette décision, qui intervient en phase amont du projet, ne remet pas en cause ses objectifs de décarbonation.



Le groupe maintient son engagement à réduire ses émissions spécifiques directes à 497 kg de CO2 net par tonne de ciment équivalent d'ici 2030, et à 430 kg en Europe.



Vers 9h30, l'action Vicat cédait plus de 2% à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes baisses du SBF 120 en ce début de séance.





Valeurs associées VICAT 56,9000 EUR Euronext Paris -1,73%