Viatris publie des perspectives 2025 très inférieures aux attentes

(AOF) - Viatris est attendu en baisse de plus de 15% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. Le fabricant de médicaments génériques prévoit en 2025 un chiffre d’affaires compris entre 13,5 et 14 milliards de dollars, contre un consensus de 14,27 milliards de dollars, avec un bénéfice ajusté situé entre 2,12 et 2,26 dollars par action contre un consensus de 2,59 dollars. Le groupe estime que les interdictions d’importation annoncées par la FDA après l’inspection de son site indien Indore amputeront son chiffre d'affaires total de 2025 de quelque 500 millions de dollars.

L'Ebitda ajusté devrait être impacté à hauteur de 385 millions de dollars.

Viatris a dégagé un bénéfice ajusté de 54 cents par action au quatrième trimestre, sous le consensus de 57 cents, pour un chiffre d'affaires de 3,52 milliards de dollars, contre 3,61 milliards de dollars attendus.

La lettre d'avertissement rendue publique fin décembre par la FDA a dénoncé une série de manquements sur le site de Pithampur, dans l'État indien du Madhya Prades, évoquant notamment un contrôle de qualité médiocre et une gestion inadéquate des erreurs de fabrication.

AOF - EN SAVOIR PLUS