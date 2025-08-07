Viatris en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O augmentent de 2,2 % à 8,9 $

** VTRS affiche sur un bénéfice ajusté de 62 cents par action au T2, contre 56 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Son revenu trimestriel s'est élevé à 3,58 milliards de dollars par rapport aux estimations de 3,47 milliards de dollars

** L'entreprise réaffirme ses prévisions de revenus pour 2025, qui devraient se situer entre 13,5 milliards et 14 milliards de dollars

** La société réaffirme également que son bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,16 dollars et 2,30 dollars

** J.P.Morgan déclare que "nous considérons que la poursuite de l'exécution du portefeuille de base et le déploiement de capitaux sont les principaux moteurs de l'action à partir d'ici"

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 27,8 % depuis le début de l'année