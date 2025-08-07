 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 716,50
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viatris en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments génériques Viatris VTRS.O augmentent de 2,2 % à 8,9 $

** VTRS affiche sur un bénéfice ajusté de 62 cents par action au T2, contre 56 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Son revenu trimestriel s'est élevé à 3,58 milliards de dollars par rapport aux estimations de 3,47 milliards de dollars

** L'entreprise réaffirme ses prévisions de revenus pour 2025, qui devraient se situer entre 13,5 milliards et 14 milliards de dollars

** La société réaffirme également que son bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,16 dollars et 2,30 dollars

** J.P.Morgan déclare que "nous considérons que la poursuite de l'exécution du portefeuille de base et le déploiement de capitaux sont les principaux moteurs de l'action à partir d'ici"

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 27,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VIATRIS
8,9350 USD NASDAQ +2,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank