Viatris attendu en hausse après un accord sur les opiacés

Le groupe se prépare à verser jusqu'à 335 millions de dollars, répartis en versements annuels sur neuf ans, d'environ 27,5 à 40 millions de dollars chacun, "afin de soutenir les efforts des États et des collectivités locales pour résoudre les problèmes liés aux opioïdes".

(AOF) - Viatris est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street à rebours du reste du marché après avoir conclu un accord-cadre national visant à mettre fin aux actions en justice liées au scandale des opiacés déposées par les États, les collectivités locales contre le groupe et certaines de ses filiales. Bien que sa présence sur le marché américain des opioïdes « soit très limitée », il a accepté cet accord afin de clore le dossier et souligne qu’il « ne constitue en aucun cas une reconnaissance de faute ou de responsabilité ».

