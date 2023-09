Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol: résultat net accru de 51% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Vetoquinol publie un résultat net en progression de 50,6% à 32 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, avec un résultat opérationnel courant de 39 millions, soit une marge de 15,1% du chiffre d'affaires.



Le laboratoire de santé animale a enregistré un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros, en repli de 5,4% à données publiées et de 4,6% à changes constants, son activité de produits 'Essentiels' ayant représenté 151 millions (-1,1% à changes constants).



Vetoquinol ajoute 'disposer de solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle forte, génération de cash-flow, absence de dette) pour poursuivre sa stratégie de développement et avoir les moyens de financer ses ambitions de croissance externe'.





Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris -3.20%