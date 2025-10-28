Vetoquinol: repli des revenus sur 9 mois

(AOF) - Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d’affaires de Vetoquinol s’établit à 384,2 millions d'euros, en retrait de 3,5% à données publiées et de 1,3% à changes constants. Sur cette période, le laboratoire enregistre des impacts de changes négatifs nets de 8,9 millions d'euros sur les territoires Amériques et Asie Pacifique/Reste du monde et un impact de la simplification des gammes complémentaires pour -7,7 millions d'euros principalement en Europe. L’activité des produits essentiels s’élève à 244,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% à données publiées et de 2,7% à changes constants.

Sans dévoiler de détails chiffrés, Vetoquinol annonce que sa rentabilité opérationnelle se maintient à un niveau élevé sur ces 9 mois, en ligne avec le premier semestre 2025. Le laboratoire continue de générer un bon niveau de free cash-flow et améliore son besoin en fonds de roulement.

