Vestis chute en raison de la baisse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre

2 décembre - ** Les actions de Vestis VSTS.N , fournisseur d'uniformes pour les lieux de travail, chutent de 6,6% à 6,28 dollars après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Bénéfice par action ajusté de 3 cents contre 11 cents l'année précédente

** Chiffre d'affaires de 712 millions de dollars au 4ème trimestre, en hausse par rapport aux 684,3 millions de dollars du 4ème trimestre 2024

** Lancement d'un plan de transformation de l'entreprise, qui devrait générer des économies d'au moins 75 millions de dollars d'ici la fin de l'année fiscale 26

** Sur 8 analystes, un juge l'action "achat fort", cinq la jugent "conserver" et deux "vente forte" ou "vente" - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont baissé de plus de 58% depuis le début de l'année