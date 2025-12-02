 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,14
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vestis chute en raison de la baisse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Vestis VSTS.N , fournisseur d'uniformes pour les lieux de travail, chutent de 6,6% à 6,28 dollars après la publication des résultats du 4ème trimestre

** Bénéfice par action ajusté de 3 cents contre 11 cents l'année précédente

** Chiffre d'affaires de 712 millions de dollars au 4ème trimestre, en hausse par rapport aux 684,3 millions de dollars du 4ème trimestre 2024

** Lancement d'un plan de transformation de l'entreprise, qui devrait générer des économies d'au moins 75 millions de dollars d'ici la fin de l'année fiscale 26

** Sur 8 analystes, un juge l'action "achat fort", cinq la jugent "conserver" et deux "vente forte" ou "vente" - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions ont baissé de plus de 58% depuis le début de l'année

Valeurs associées

VESTIS
5,440 USD NYSE -19,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank