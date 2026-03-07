 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vertiv, Lumentum, Coherent et EchoStar rejoignent le S&P 500
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi que le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv

VRT.N , les fabricants de produits photoniques Lumentum

LITE.O et Coherent COHR.N , et la société de télécommunications EchoStar SATS.O rejoindront son indice phare S&P 500 .SPX .

Le S&P 500, largement considéré comme l'indice de référence des grandes capitalisations américaines, est suivi par des trillions de dollars en fonds indiciels et en fonds négociés en bourse, ce qui fait que les changements dans sa composition sont suivis de près par les investisseurs.

Voici un ENQUÊTE de la modification de l'indice et de la réaction des actions:

* Les actions de Vertiv ont bondi de près de 6 % dans les échanges prolongés à la suite de la nouvelle, tandis qu'EchoStar a progressé d'environ 4 %

* Les entreprises ajoutées à l'indice S&P 500 voient souvent leurs actions augmenter, car les fonds de suivi de l'indice achètent les actions pour répliquer l'indice de référence, ce qui stimule la demande et la liquidité.

* Lumentum et Coherent étaient également en hausse de 1,7 % et 0,4 %, respectivement, après la fermeture des marchés

* Les nouveaux entrants remplaceront la plateforme de rencontres Match Group MTCH.O , la société de soins de santé Molina Healthcare MOH.N , le transformateur alimentaire Lamb Weston LW.N et le fabricant de logiciels de paie Paycom

PAYC.N .

* Lessociétés retirées de l'indice peuvent subir des pressions à la vente lorsque ces mêmes fonds vendent leurs actions pour rééquilibrer leurs portefeuilles.

* Paycom a perdu 3 % après la clôture, Match Group a reculé de 0,7 % et Molina a glissé légèrement.

* S&P Dow Jones Indices a déclaré que les changements prendront effet avant l'ouverture du marché le 23 mars dans le cadre du rééquilibrage trimestriel.

Valeurs associées

COHERENT
235,880 USD NYSE -7,06%
ECHOSTAR RG-A
106,2400 USD NASDAQ -4,16%
LAMB WST HLDG-WI
46,020 USD NYSE +0,83%
LUMENTUM HLDNGS
558,4400 USD NASDAQ -14,19%
MATCH GROUP
30,4700 USD NASDAQ -2,68%
MOLINA HEALTHCAR
144,485 USD NYSE -2,21%
PAYCOM SOFTWARE
138,100 USD NYSE +1,07%
S&P 500 INDEX
6 740,02 Pts CBOE -1,33%
VERTV HOLDINGS RG-A
241,840 USD NYSE -3,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Tour Eiffel, les toits de la ville et les cheminées lors d'une journée nuageuse à Paris
    Fitch maintient la note de la France inchangée à A+
    information fournie par Reuters 07.03.2026 00:42 

    L'agence ‌de notation financière Fitch annonce vendredi ​maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée ​le 12 septembre dernier en raison de ​la flambée de la ⁠dette publique. Le Premier ministre Sébastien ‌Lecornu est parvenu à faire adopter début ... Lire la suite

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank