Vertiv, Lumentum, Coherent et EchoStar rejoignent le S&P 500

S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi que le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv

VRT.N , les fabricants de produits photoniques Lumentum

LITE.O et Coherent COHR.N , et la société de télécommunications EchoStar SATS.O rejoindront son indice phare S&P 500 .SPX .

Le S&P 500, largement considéré comme l'indice de référence des grandes capitalisations américaines, est suivi par des trillions de dollars en fonds indiciels et en fonds négociés en bourse, ce qui fait que les changements dans sa composition sont suivis de près par les investisseurs.

Voici un ENQUÊTE de la modification de l'indice et de la réaction des actions:

* Les actions de Vertiv ont bondi de près de 6 % dans les échanges prolongés à la suite de la nouvelle, tandis qu'EchoStar a progressé d'environ 4 %

* Les entreprises ajoutées à l'indice S&P 500 voient souvent leurs actions augmenter, car les fonds de suivi de l'indice achètent les actions pour répliquer l'indice de référence, ce qui stimule la demande et la liquidité.

* Lumentum et Coherent étaient également en hausse de 1,7 % et 0,4 %, respectivement, après la fermeture des marchés

* Les nouveaux entrants remplaceront la plateforme de rencontres Match Group MTCH.O , la société de soins de santé Molina Healthcare MOH.N , le transformateur alimentaire Lamb Weston LW.N et le fabricant de logiciels de paie Paycom

PAYC.N .

* Lessociétés retirées de l'indice peuvent subir des pressions à la vente lorsque ces mêmes fonds vendent leurs actions pour rééquilibrer leurs portefeuilles.

* Paycom a perdu 3 % après la clôture, Match Group a reculé de 0,7 % et Molina a glissé légèrement.

* S&P Dow Jones Indices a déclaré que les changements prendront effet avant l'ouverture du marché le 23 mars dans le cadre du rééquilibrage trimestriel.