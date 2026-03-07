Vertiv, Lumentum, Coherent, EchoStar rejoignent le S&P 500, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de la société de services de télécommunications EchoStar SATS.O progressent de 3,6% à 110,10 dollars, tandis que celles du fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv Holdings VRT.N augmentent de 5,4% à 255,00 dollars dans les échanges prolongés

** Les actions des fabricants de produits photoniques Lumentum Holdings LITE.O en hausse de 2% à 569,60 $; les actions de Coherent COHR.N en hausse de 1,1% à 238,30 $

** S&P Dow Jones Indices annonce que Vertiv, Lumentum, Coherent et EchoStar rejoindront son indice phare S&P 500 .SPX