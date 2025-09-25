 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vertex grimpe après l'attribution par la FDA de la désignation de "thérapie révolutionnaire" à un médicament contre les maladies rénales
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vertex Pharmaceuticals VRTX.O augmentent de 2,7 % à 386,75 $

** VRTX déclare que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à son médicament expérimental pour le traitement d'une maladie rénale grave

** La désignation de la FDA est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Le médicament, le povetacicept, est en cours de développement pour traiter la néphropathie IgA, une maladie rénale dans laquelle une protéine appelée IgA s'accumule et provoque une inflammation qui endommage lentement l'organe

** La société indique qu'elle est sur la bonne voie pour déposer une demande d'approbation accélérée aux États-Unis en 2026, si les résultats des essais sont positifs

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERTEX PHARMACEU
382,9300 USD NASDAQ +1,68%
