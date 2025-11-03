Vertex dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la demande de médicaments contre la mucoviscidose et à de nouveaux médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a annoncé lundi avoir dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses traitements contre la mucoviscidose et aux premières contributions de médicaments plus récents.

La société basée à Boston a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,08 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 4,80 dollars par action, dépassant les attentes de 4,56 dollars.

Vertex, leader dans les médicaments contre la mucoviscidose, se diversifie dans les thérapies géniques, dont Casgevy pour la drépanocytose et la bêta-thalassémie transfusionnelle, et dans les analgésiques non opioïdes.

Casgevy a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 16,9 millions de dollars. Depuis son lancement, des cellules ont été prélevées pour le traitement de 165 patients, dont 39 ont reçu des perfusions.

L'analgésique non opioïde Journavx de Vertex, approuvé en janvier pour les douleurs aiguës, a fait l'objet de plus de 300 000 ordonnances depuis sa mise à disposition en mars. La société a déclaré que plus de 170 millions de personnes bénéficient désormais d'une couverture d'assurance pour ce médicament.

Vertex a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2025, les situant dans une fourchette de 11,9 à 12 milliards de dollars, contre 11,85 à 12 milliards de dollars précédemment. Les analystes s'attendaient à 11,99 milliards de dollars.

Les ventes de Trikafta, l'ancien traitement de la fibrose kystique de la société, se sont élevées à 2,65 milliards de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 2,66 milliards de dollars.