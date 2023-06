Versity invitée par le groupe Dynamis au salon Provada

Versity (Euronext Access+/ code MLPAP), entreprise européenne leader dans le Web 3 et la réalité virtuelle appliqués à l’immobilier, est invitée par le Groupe Dynamis, acteur majeur de l’immobilier aux Pays Bas, à participer au salon immobilier Provada. Cet événement a lieu du 13 au 15 juin à Amsterdam et réunira les acteurs clés de l'industrie immobilière aux Pays-Bas.

Versity, La Solution web3 et réalité virtuelle nouvelle génération, sera présentée aux participants du salon en partenariat avec le Groupe Dynamis.