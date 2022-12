Versity® clôture le 2e

round de son ICO (Initial Coins offering) et enregistre au

total plus de 6.000.000$ de réservations de token Sity®

Un 2e

round sous le signe du succès

Lancé en plein « bear market », le 2e

round de l’ICO de Versity® avait pour objectif de lever 1.250.000 $

de token Sity®. Un pari ambitieux, dans un contexte difficile.

L’engouement suscité par le projet lors du premier round et les ventes privées (4.775.000$ de token

Sity® réservés) s’est en effet largement confirmé. Versity® enregistre aujourd’hui plus de 6.000.000$

de token Sity® réservés.