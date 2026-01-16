Vers une fin de semaine morose à la Bourse de Paris
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:36
Vers 10h30, le CAC40 affiche un recul de l'ordre de 0,4% vers 8280 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 cède 0,2%, et au lendemain d'une progression de 0,6% signée par le Dow Jones outre Atlantique.
Le retour des risques géopolitiques, les inquiétudes entourant l'indépendance de la Fed et un début de saison des résultats plutôt mitigé aux Etats-Unis ont clairement pesé sur la tendance depuis le début de cette semaine.
"Nous pensons que cette saison des résultats donnera aux investisseurs confiance dans la durabilité de la croissance des bénéfices, qui est un moteur clé des rendements du marché au cours des 12 prochains mois", tempère Mark Haefele.
"Nous maintenons notre objectif de fin d'exercice pour le S&P 500 à 7700 et recommandons aux investisseurs sous-alloués d'ajouter une exposition à nos zones privilégiées", poursuit ce directeur des investissements chez UBS Global WM.
L'agenda du jour s'annonce plutôt calme aux Etats-Unis, seule la production industrielle pour le mois de décembre (attendue en hausse de 0,3% par Jefferies) figurant au calendrier des statistiques pour cet après-midi.
Seule donnée majeure parue ce matin en Europe, le taux d'inflation annuel en Allemagne a été confirmé en recul de 0,5 point à 1,8% pour le mois de décembre 2025, tombant ainsi à son plus bas niveau septembre 2024 ( 1,6%).
Dans l'actualité des valeurs à Paris, Thales ( 2%) se distingue en tête du CAC 40, après la confirmation par le groupe de hautes technologies de ses objectifs 2025 lors de sa conférence téléphonique de pré-clôture pour le 4e trimestre.
Exosens ( 3%) profite d'une note de Bernstein, qui reste à "surperformance" avec un objectif de cours relevé de 54 à 61 euros, et Medincell ( 3%) est soutenu par Oddo BHF qui reste à "surperformance" et relève l'objectif de cours de 27 à 34 euros.
Ailleurs en Europe, Klöckner flambe de 27%, le distributeur allemand d'acier et de métaux ayant accepté un rapprochement avec Worthington Steel, groupe américain qui va ainsi proposer son rachat à un prix de 11 euros par action.
