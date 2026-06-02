Vers un rapprochement entre Maisons Pommery Associés et Henkell Intl

La Maison Pommery & Associés, acteur historique et majeur du secteur du Champagne, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de négociations exclusives avec le groupe Henkell International. Les discussions, prévues pour une période de deux mois, portent sur un projet de rapprochement stratégique qui inclurait la prise de participation majoritaire de Henkell International au capital du groupe français.

Ce projet d'alliance entre deux entités aux structures familiales vise à créer un géant mondial des vins effervescents. L'entité combinée bénéficierait d'un portefeuille de marques à la fois puissantes et complémentaires, tout en optimisant sa force de frappe commerciale à l'échelle internationale.

Outre son ancrage en Champagne où il maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur - de la vigne à la commercialisation -, le groupe Pommery est également implanté dans trois autres vignobles d'exception : la Provence, la Camargue et le Douro (Portugal). De son côté, cette opération permettrait à Henkell de consolider sa position sur le segment premium des bulles.

Un processus sous conditions et une gouvernance renforcée

A ce stade, Maison Pommery & Associés rappelle qu'il n'existe aucune garantie que ces négociations débouchent sur une transaction finale. Le projet reste suspendu aux procédures habituelles de due diligence (audit d'acquisition), à la finalisation des accords contractuels, ainsi qu'aux diverses consultations et autorisations réglementaires requises.

Pour mener à bien ces discussions, le Conseil d'administration de Pommery a d'ores et déjà constitué un comité ad hoc , composé en majorité d'administrateurs indépendants, garantissant la préservation des intérêts de la société et de ses parties prenantes.

Décalage de l'agenda financier

Conséquence directe de ces tractations d'envergure, le calendrier boursier du groupe est modifié. L'Assemblée Générale annuelle, initialement programmée le 4 juin 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos fin 2025, est officiellement reportée à une date ultérieure, après le 30 juin.

En attendant l'issue des pourparlers, la direction assure que la Maison Pommery & Associés poursuivra la marche normale de ses affaires, en mettant l'accent sur la continuité opérationnelle, l'accompagnement de ses équipes et ses engagements en matière de viticulture durable.